Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis: Polizei gibt weitere Details zu tödlichem Motorradunfall bekannt

Nach einem tödlichen Unfall am Mittwochnachmittag nennt die Polizei am nächsten Morgen Details. Eine Autofahrerin soll dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben.











Am Mittwoch gegen 16.55 Uhr ist es nach Angaben der Polizei auf der Kreisstraße zwischen Plüderhausen-Aichenbachhof und Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) an der Auffahrt zur B29 in Richtung Aalen zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Hyundai und einem BMW-Motorrad gekommen (wir berichteten). Am Donnerstagmorgen nennt die Polizei neue Details, die unter anderem den Unfallhergang genauer beleuchten.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Demnach war die 46-jährige Fahrerin des Hyundai von der B29 abgefahren und wollte die Kreisstraße geradeaus in die Manfred-Schindler-Straße überqueren, bevor sich der Unfall ereignete. Hierbei soll sie die Vorfahrt des 59-jährigen Motorradfahrers missachtet haben, der auf der Kreisstraße von Plüderhausen in Richtung Aichenbach fuhr. Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß, bei dem der 59-Jährige stürzte und so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle starb.

An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr Schorndorf war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.