Plötzlich zum Kulturdenkmal erklärt: Darf die Stadt Aichtal das Kriegsgefallenendenkmal versetzen?

1 Das Kriegsgefallenendenkmal steht heute in der Ortsmitte von Grötzingen. Foto: Stadt Aichtal

Die Stadt Aichtal will den Hindenburgplatz im Ortsteil Grötzingen umgestalten und das über 100 Jahre alte Mahnmal auf dem Friedhof neu aufstellen. In diese Pläne hat sich nun der Denkmalschutz eingeschaltet. Was er fordert.











Das über 100 Jahre alte Kriegsgefallenendenkmal im Aichtaler Stadtteil Grötzingen ist in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg aufgenommen worden. Darüber habe man die Stadtverwaltung im vergangenen Oktober per E-Mail informiert, sagt eine Sprecherin des Stuttgarter Regierungspräsidiums (RP), unter dessen Dach das Landesamt für Denkmalpflege angesiedelt ist. Die Aufnahme in das landesweit über 8000 Objekte umfassende Verzeichnis hat Folgen für die Stadt.