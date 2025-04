Plötzlich klirrte die Fensterscheibe: Frau vertreibt Einbrecher

1 Der Schaden bei dem Einbruch in Sindelfingen beläuft sich auf rund 500 Euro. Foto: Christian Schwier - stock.adobe.

Mit lauten Schreien hat eine Frau in Sindelfingen einen Einbrecher aus dem Haus gejagt.











Durch das Klirren von Glas ist am Freitagabend die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Sindelfingen aus dem Schlaf geschreckt worden. Der Grund war ein Einbrecher, der gegen 22.45 Uhr eine Scheibe des Einfamilienhauses in der Wilhelm-Hörmann-Straße eingeschlagen hatte. Er war gerade dabei, im Wohnzimmer Schränke und Schubladen zu durchsuchen, als ihn die Bewohnerin durch lautes Schreien vertrieb. Ohne Beute floh er in unbekannte Richtung, eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 0 70 31/69 70 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.