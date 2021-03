Unfall in Neuffen Autofahrerin verliert Kontrolle über Auto und kracht in Wohnzimmer

Eine 48-Jährige ist am Sonntagvormittag in Neuffen (Kreis Esslingen) mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in eine Hausmauer gekracht. Sie kam mit der Motorhaube in einem Wohnzimmer zum Stehen. Der Schaden beträgt laut ersten Schätzungen der Polizei zwischen 80.000 und 130.000 Euro.