1 20,4 Millionen Euro wandern in den kommenden beiden Jahren ins Plochinger Gymnasium. Sie unterfüttern den Neubau des Fachklassentrakts (Foto), die Sanierung des links daneben liegenden Hauptbaus sowie des ehemaligen, darunter liegenden Kupferbaus. Foto:

Die Sanierung und Erweiterung der größten Plochinger Schule prägt den Doppelhaushalt 2022/23, den die Verwaltung jetzt eingebracht hat. 20,4 Millionen Euro werden alleine in den beiden kommenden Jahren zwischen Burgplatz und Tannenstraße investiert.















Von Claudia Bitzer

Plochingen - Der Doppelhaushalt 2022/23 hat drei Investitionsschwerpunkte. Erstens: Gymnasium. Zweitens: Gymnasium. Drittens: Gymnasium.“ Der scheidende Kämmerer Michael Hanus brachte es bei seiner letzten Haushaltseinbringung in Plochingen auf den Punkt: Die rund 50 Millionen schwere, über mehrere Jahre laufende Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums dominieren den Doppelhaushalt 2022/2023. Mit insgesamt 20,4 Millionen Euro wandern in den kommenden beiden Jahren etwa 70 Prozent der zur Verfügung gestellten Mittel in das Großprojekt. Das Volumen des Ergebnishaushalts steigt voraussichtlich von rund 39,6 Millionen Euro (2021) auf 42,8 Millionen in den Jahren 2022 und 2023. Die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen geht weiter auseinander.