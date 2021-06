1 Blick vom Bahnhof in die Eisenbahnstraße. Soll und kann sie hier zweispurig ausgebaut werden? Foto: Matthias Drißner

Bei MOVE 2035 geht es jetzt um konkrete Szenarien für die Ortsdurchfahrt und das Untere Schulzentrum. Ab 1. Juli haben die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, online ihre Meinung zu sagen.

Plochingen - Mit dem gesamtstädtischen Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungskonzept MOVE 2035 will sich die Stadt Plochingen auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Mobilität machen. Nach einer ersten Online-Bürgerbeteiligungsrunde hatte der Gemeinderat das Leitbild beschlossen, das auf eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, einen Umstieg auf umweltfreundlichere Verkehrsmittel und die bessere Verknüpfung verschiedener Fortbewegungsmöglichkeiten vor allem rund um den Bahnhof zielt. Jetzt soll in einer zweiten Online-Bürgerbeteiligung ein Konzept für die beiden Vorhaben entwickelt werden, die der Stadt am drängendsten unter den Nägeln brennen: Für die Ortsdurchfahrt und das Untere Schulzentrum gibt es konkrete Vorschläge, für die ebenfalls wieder die Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt ist. Die Bernard-Gruppe hat die Bereiche untersucht und kann nunmehr aufzeigen, welche Szenarien und Vorhaben welche Wirkungen zeitigen. Dabei geht es um Verlagerungseffekte. Aber auch um die Frage, wie man den Autoverkehr durch Stärkung des Umweltverbunds reduzieren könnte. Für die beiden zentralen Bereiche gibt es je drei Varianten.