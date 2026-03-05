Plochinger Talent bei TV-Show: Jeanne Plein tritt gegen Hollywood-Star Lambert an

1 Lieblingsort Kino: Für Jeanne Plein (rechts), hier mit Mutter Irene, gibt es nichts Schöneres als Filme zu schauen. Foto: Kerstin Dannath

Seit 2011 lockt die Familienshow „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ das Publikum vor den Fernseher. Das Konzept ist einfach: Kinder treten gegen erwachsene Promis an. Ihre Fachgebiete wählen die Kids selbst – so hat sich zum Beispiel die 14-jährige Jeanne Plein aus Plochingen als Filmexpertin beworben.

„Ich war schon immer ein riesiger Fan der Show“, sagt die Gymnasiastin. Und auch für Mutter Irene ist „Klein gegen Groß“ ein Pflichttermin, insofern ermutigte sie ihre Tochter zur Teilnahme. Das Fachgebiet war für Jeanne als großer Filmfan klar. Sie liebt es mit ihren Freundinnen ins Kino zu gehen und sich die neuesten Blockbuster anzuschauen, ebenso wie sie gerne mit ihrer Mutter alte Klassiker ansieht.

Jeannes Filmfavoriten: Von Marilyn Monroe bis Titanic

Auf die Frage nach ihrem Lieblingsfilm kommt Jeanne indes erstmal ins Grübeln. „Es sind einfach sehr viele“, erklärt sie. Nach einigem Nachdenken antwortet sie gleich dreifach: Der Marilyn-Monroe-Klassiker „Some like it hot“ (1959), „Titanic“ (1997) in der Version mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet und der Roland Emmerich-Katastrophenfilm „The Day after tomorrow“ (2004). Marilyn Monroe hat es Jeanne, die selbst auch Schauspielerin werden will, sowieso seit einiger Zeit schwer angetan: „Ich bin ein großer Fan von ihr.“

Wer ihr allerdings bis vor ein paar Wochen kein Begriff war, war ihr Duellgegner Christopher Lambert. Dabei hat der heute 68-jährige französisch-US-amerikanischer Schauspieler durchaus ein beeindruckendes Portfolio: Bekannt wurde er ab 1984 mit Filmen wie „Greystoke – Die Legende von Tarzan“, „Herr der Affen“ und „Der Sizilianer“. Weltberühmt wurde er dann ab 1986 mit dem ersten Teil von „Highlander – es kann nur einen geben“, bis 2007 spielte Lambert insgesamt fünf Mal den unsterblichen Connor MacLeod.

„Christopher war total nett“ – Jeanne erhält Karriere-Tipps

Wobei bei der ARD zunächst US-Schauspieler Don Johnson als Gegner von Jeanne vorgesehen war, er sagte aber ebenso kurzfristig ab wie Ersatz Jean-Claude van Damme. Beim dreitägigen Dreh in Berlin hatte Jeanne auch Zeit für einen Plausch mit dem Hollywood-Star – und bekam auch gleich ein paar Tipps für ihre Karriereplanung: „Christopher war total nett und hat gesagt, ich wäre genau im richtigen Alter um jetzt ernsthaft Schauspielunterricht zu nehmen.“ Einen Plan B hat Jeanne aber auch in der Tasche: „Klappt es mit der Schauspielerei nicht, kann ich mir auch vorstellen Meeresbiologin oder Pilotin zu werden,“ sagt sie.

Die US-Schauspieler Christopher Lambert (r., als McLeod) und Sean Connery (l., sein Lehrer und Freund Ramirez) in einer Filmszene von „Highlander - Es kann nur einen geben“ (Archivfoto von 1990). Foto: picture-alliance/ dpa

Im Film-Duell bei „Klein gegen Groß“ wurden Jeanne und Christopher Lambert nacheinander ein Screenshot einer bekannten Filmszene gezeigt. Klingt simpel, aber aus der jeweiligen Szene wurden die Hauptdarsteller entfernt. Wer anhand dieser Szene mehr gesuchte Filme und die dazugehörigen Schauspieler korrekt benennen konnte, gewinnt das Duell.

„Das war auch das letzte Taxi“ – Jeanne erlebt aufregende Drehtage

Zur Vorbereitung bekamen die beiden Duellgegner eine Vorauswahl an Filmen: „Sonst wäre es auch zu schwierig gewesen“, sagt Jeanne. Viel Zeit blieb ihr sowieso nicht: Sie hatte sich zwar bereits vor rund einem Jahr für die Show beworben, die konkrete Anfrage des Senders kam aber indes erst zum Jahreswechsel. „Das war auch das letzte Taxi“, bemerkt Mutter Irene Plein, denn die obere Altersgrenze für die Kids liegt bei der Show bei 14 Jahren – und Jeanne feiert noch im März ihren 15. Geburtstag.

Die Aufnahmen in Berlin waren spannend – mit Mutter und Vater Karsten Pressler reiste Jeanne Ende Januar in die Landeshauptstadt. „Alle Teilnehmer dürfen mit ihrer Familie anreisen und wohnen dort auch im gleichen Hotel. Das macht es teilweise ganz schön wuselig“, lacht Irene Plein. Die Dreharbeiten waren über drei Tage verteilt, dennoch blieb den Pleins Zeit für ein bisschen Sightseeing: „Auch wenn es zu der Zeit Blitzeis in Berlin gab, war das richtig klasse“, findet Jeanne.

Auch vom Team der Show haben die Pleins nur Gutes zu berichten: „Nicht die Promis standen im Fokus, sonder es ging allen um das Wohlergehen der Kinder, das hat man deutlich gemerkt“, bestätigt Mutter Plein. Und Moderator Kai Pflaume hat bei Familie Plein seitdem einen besonders dicken Stein im Brett: „Der Kai hat uns richtig unterstützt und war total authentisch. Er ist hinter der Kamera genauso nett wie davor“, sagt Jeanne.

Jeanne aus Plochingen bei „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“

Show

Am 7. März ab 20.15 Uhr läuft bei der ARD die nächste Ausgabe der Familienshow „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“. Mit dabei ist die 14-jährige Jeanne aus Plochingen, die sich im Film-Duell mit Hollywood-Star Christoper Lambert misst.

Gäste

Weitere Promis sind Dieter Bohlen, die Singer und Songwriter Sarah Connor und Johannes Oerding, die Artistin Lili Paul-Roncalli, die Fußballexperten Per Mertesacker und Jochen Breyer, Schauspieler Heino Ferch, Skilangläufer Dario Cologna, Zirkusakrobat René Casselly, „Quizgott“ Sebastian Jacoby und „Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen. (kd)