1 Vorn das Autorentrio, hinter ihnen der Stadtteil (von links): Dagmar Bluthardt, Susanne Martin und Joachim Hahn mit ihrem Buch und dem Plakat fürs Festwochenende. Foto: Roberto Bulgrin

1722 begann die Geschichte des Plochinger Stadtteils Stumpenhof. Pünktlich zum Jubiläumsfest hat das Autorentrio Dagmar Bluthardt, Joachim Hahn und Susanne Martin die Entwicklung des Stadtteils auf heute mehr als 2600 Bewohner nachgezeichnet.















Man schrieb das Jahr 1722, als die Plochinger Bürger Jakob Wörner und Laux Wolfsdörfer mit Erlaubnis des württembergischen Herzogs „auf der Anhöhe des Berges“ über Plochingen ein Doppelhaus mit Scheunen bauen durften. Das war an der Stelle, an der seit 1964 der Gasthof Stumpenhof mit dem Namen der renommierten Gastro-Familie Wägerle verbunden ist. Damals war von der Aufstiegsstraße L 1250, der heutigen Schorndorfer Straße, noch nichts zu sehen. Und wo heute die Reihen- und Mehrfamilienhäuser und der Teckplatz auf der anderen Straßenseite den Stadtteil mit seinen Aussichten ins Neckartal und auf die Schwäbische Alb prägen, waren Äcker und Felder. Auch von den Gebäuden westlich der Landesstraße war noch lange, lange keine Rede. Erst in den 1930er-Jahren sind dort erste Wochenendhäuser entstanden, berichtet Joachim Hahn, ehemaliger Pfarrer, Plochinger Stadtrat, Lokalforscher und Kenner der jüdischen Geschichte in Südwestdeutschland.