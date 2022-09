13 Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß (links) startet das Stumpenhoffest am ersten Tag bereits richtig durch. Foto: /Rainer Hauenschild

Der Plochinger Stadtteil Stumpenhof feiert an diesem Wochenende seinen 300. Geburtstag.















Auf dem Stumpenhof wird dieses Wochenende gefeiert. Anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung des heutigen Plochinger Stadtteils vor 300 Jahren geht es am Wochenende rund.

Auch das neue, 35 Millionen Euro teure Landratsamt, das unter dem Aussichtsturm den sanierten Verwaltungsbau des ehemaligen Kreiskrankenhauses ergänzt, präsentierte ein breit gefächertes Programm mit Themenführungen und einer Rallye durchs Haus, Mitmachaktionen wie Geocaching oder Melken am Kuhmodell. Nach dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Buß und der Begleitung durch die Harmonikafreunde Plochingen startete das Stumpenhoffest am ersten Tag bereits richtig durch, am Abend ließen es dann noch drei Plochinger Kultbands krachen.

Und auch am Sonntag wird weiter gefeiert – den Auftakt macht ein Ökumenischer Gottesdienst um 10.15 Uhr zum Thema Heimat. Danach präsentieren sich die Plochinger Vereine mit musikalischen und sportlichen Auftritten, mit dabei ist auch die inklusive Theatergruppe „Rapsoden“ der WEK. Zudem laden die Plochinger Vereine auf dem Teckplatz und rund um den Albvereinsturm zum Kinderprogramm ein.