1 Einst Bühne: Konzert der Stadtkapelle, wohl in den 1960er-Jahren. Foto: Stadtarchiv Plochingen

Die Glanzzeiten des Veranstaltungstempelchens an der Plochinger Moltkestraße liegen lange zurück – und kommen auch nicht wieder. Die Idee für eine Spendenaktion ist beerdigt.















Link kopiert

Alte Plochingerinnen und Plochinger erinnern sich noch gut daran, dass der Musikpavillon auf dem grünen Zwickel zwischen Moltke- und Hindenburgstraße aus den 1950er-Jahren ein wohlklingender und beliebter Veranstaltungsort in der Stadt am Neckarknie war. Wohlgemerkt: war. Denn seine Glanzzeiten auf dem unteren Teil der städtischen Grünanlage, die seit 1970 den Namen des Plochinger Heimatforschers und Schulleiters Otto Wurster (1895-1971) trägt, liegen lange zurück. Angeblich verhinderten in den vergangenen Jahren auch statische Gründe zu große Menschenansammlungen auf dem Grün über dem ehemaligen Wasserbehälter Moltkestraße.