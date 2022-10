1 In dieser Gartenhütte wurde das Opfer festgehalten und vergewaltigt. Foto: SDMG//Woelfl

Welche Ängste und Qualen musste das Opfer an jenem 8. April dieses Jahres in der Gartenhütte bei Plochingen durchleben? Diese und andere Fragen zu ihrem fast 24-stündigen Martyrium beantwortete die 23-Jährige am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit.















Ihrem Antrag, als Zeugin nur im Beisein engster Angehöriger vor Gericht aussagen zu wollen, hatte der Vorsitzende Richter der 9. Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht zu Beginn des zweiten Verhandlungstags am Freitag stattgegeben. Ihre Persönlichkeitsrechte sollten damit geschützt werden. Einem 36-Jährigen aus Reichenbach, der seinen Kopf auch diesmal mit einer Kapuze verhüllte, wird zur Last gelegt, die 23-Jährige am 8. April dieses Jahres unter Todesandrohung entführt und in der Hütte viermal vergewaltigt zu haben. In der Anklage steht der Vorwurf der Geiselnahme. Die Vergewaltigungen werden von der Staatsanwaltschaft als besonders schwer gewertet. Das Verbrechen hatte der bereits Vorbestrafte am ersten Tag der Hauptverhandlung gestanden.