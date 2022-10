2 Ein Justizbeamter führt in einem Gerichtssaal des Landgerichts Stuttgart den Angeklagten zu seinem Platz. Foto: dpa

Der Angeklagte im Prozess der Plochinger Geiselnahme entschuldigt sich vor dem Stuttgarter Landgericht bei seinem Opfer, an dem er sich mehrfach verging und das fast 24 Stunden in seiner Gewalt war.















Das schockierende Geschehen vom 8. April dieses Jahres ist vielen noch in Erinnerung: Auf einem Feldweg bei Reichenbach wird eine 23-Jährige, die auf dem Nachhauseweg Richtung Plochingen ist, gegen 20 Uhr trotz heftigster Gegenwehr von einem Unbekannten überwältigt. Unter Todesandrohung bringt er sie in eine nahe gelegene Gartenhütte, in der der Obdachlose seit eineinhalb Jahren lebte. Dort wird die junge Frau fast 24 Stunden lang festgehalten und von ihm mehrfach vergewaltigt, bevor ein Suchtrupp sie befreit. Zur Last gelegt wird dieses Verbrechen einem 36-Jähriger mit einer kriminellen Vorgeschichte. Vor der 9. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts übernahm er dafür auch die volle Verantwortung.