1 Wolfgang Raisch war vielfältig engagiert. Jetzt tritt er etwas kürzer, doch langweilig wird ihm kaum werden. Foto: Karin Ait Atmane

Zehn Jahre lang war Wolfgang Raisch in dreifacher Funktion für die Plochinger Senioren aktiv: als Vorsitzender des Stadtseniorenrats, der Seniorenakademie und des Plochinger Verbunds. Kürzlich wurde er im Gemeinderat aus allen drei Ämtern verabschiedet.















Plochingen - Aus gesundheitlichen Gründen gibt der Plochinger die drei Ehrenämter ab, nicht etwa aus „Ärger oder sonstwas“, wie er betont. Eingestiegen ist er vor gut zehn Jahren „als die Enkel etwas größer waren“. Wobei er noch immer viel Zeit mit der jüngsten Generation der Familie verbringt, sie chauffiert oder mit dem ältesten Enkel Fußball guckt – dafür hat der Opa auch gerne Sky abonniert. Das ist Wolfgang Raisch: Offen und pragmatisch packt er die Dinge an, wichtig ist, was dabei rauskommt. Lieber machen als schwätzen. So sieht er auch die Dreifach-Funktion, die er mit den Plochinger Seniorenämtern hatte, ganz nüchtern: Das habe ja alles irgendwie zusammengehört, von daher sei es naheliegend gewesen, dass die Fäden bei einer Person zusammenliefen.