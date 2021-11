1 Unmittelbar neben den anderen Rathausgebäuden: Den ersten Stock des Hauses Am Markt 8 würde das Plochinger Rathaus gerne besetzen. Der Gemeinderat zieht aber nicht mit.Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Die Verwaltung will die Arbeitsplätze im Gebäudemanagement bündeln und in dem Haus Am Markt 8 unterbringen. Im Gemeinderat hat sie jedoch keine Mehrheit dafür gefunden. Jedenfalls noch nicht.















Plochingen - Der Ansatz wird von allen Plochinger Gemeinderatsfraktionen mitgetragen: Die Verwaltung will die Arbeitsplätze im Gebäudemanagement, die derzeit im Rathaus und dem Verbandsbauamt verteilt sind, zu einem zentralen Gebäudemanagement zusammenlegen. Sie hat deshalb vorgeschlagen, das leer stehende erste Obergeschoss des benachbarten ehemaligen Wohn- und Geschäftshauses Am Markt 8 für 170 000 Euro umzubauen, das der Stadt gehört. Das wollten indessen nicht alle Gemeinderatsmitglieder mittragen. In der öffentlichen Sitzung hatten Bürgermeister Frank Buß und seine Rathausmannschaft noch die knappe Mehrheit von einer Stimme für ihre Markt-8-Pläne bekommen. Beim Nachzählen in der nichtöffentlichen Sitzung hat es sich dann aber herausgestellt, dass eine Nein-Stimme unter den Tisch gefallen war. Bei neun Ja-, neun Nein-Stimmen und vier Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt. Laut Stadtbaumeister Wolfgang Kissling wird die Verwaltung den Gemeinderat nun vor seiner nächsten Sitzung durch ihre beiden Rathäuser führen, um der versammelten Ratsrunde zu zeigen, dass es für die Zusammenlegung des städtischen Gebäudemanagements keine räumliche Alternative gibt.