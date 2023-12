Plochinger Musikzentrum: Vom Tourismus ins Musikmanagement

1 Vor wenigen Monaten hat sie selbst angefangen, die Vorzüge des Musizierens kennenzulernen: Die Managerin Irena Staudenmaier mit ihrem Saxofon. Foto: /Rainer Kellmayer

Früher organisierte sie einen der größten Campingplätze in Deutschland: Irena Staudenmaier managt seit über einem Jahr das Musikzentrum Baden-Württemberg in Plochingen.











Sie hat im Blasmusikverband Baden-Württemberg (BVBW) eine steile Karriere gemacht. Im Herbst 2022 begann Irena Staudenmaier im Musikzentrum in Plochingen als „Director of Operations“, kurz darauf wurde sie zur Verbandsdirektorin im BVBW berufen. Über einen Mangel an Arbeit kann sich die 49-Jährige nicht beklagen: „Die Doppelfunktion als Organisationschefin im Musikzentrum und die Arbeit für den Verband ist äußerst anspruchsvoll. Es ist jedoch eine erfüllende Aufgabe, die mich jeden Tag aufs Neue motiviert.“