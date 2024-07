Plochinger Marquardtfest: Feiern im Zeichen von Bürgern und Vereinen

9 Ein historisches Szenenspiel lässt beim Plochinger Marquardtfest die Geschichte des früheren Ortsherrn lebendig werden. Foto: Roberto Bulgrin

Seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition in Plochingen, dass am zweiten Juliwochenende das Marquardtfest gefeiert wird. Das alljährliche Vereinsfest, das dem früheren Plochinger Ortsherrn Marquardt von Randeck gewidmet ist, wird vom Arbeitskreis Plochinger Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert. Von Freitag bis Sonntag ging es rund. Auf der Marktplatzbühne sorgen Clap’s Tool am Samstag ebenso für gute Stimmung wie die Oldienight mit Strahler 70 am Fischbrunnenplatz. Zum Start ins sonntägliche Programm gab es vormittags auf dem Marktplatz zunächst einen ökumenischen Gottesdienst, gefolgt von einem „Bunten Tag der Vereine“ mit zahlreichen Attraktionen für Jung und Alt. Mittelalterlich wurde es dann am Sonntagnachmittag, als Plochinger Darsteller im traditionellen historischen Szenenspiel die historische Geschichte um Marquardt von Randeck aufführten.