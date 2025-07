Plochinger Marquardtfest: Die ganze Stadt in Feierlaune – der frühere Ortsherr feiert mit

8 Blick zurück in die Plochinger Geschichte: Beim Marquardtfest mischte sich historisches Stadtvolk unters Publikum. Foto: Tim Kirstein

Drei Tage lang feierten die Plochinger ihr traditionelles Marquardtfest, und das Publikum kam in Scharen, um zu genießen und ein historisches Schauspiel zu erleben.











Die Marktstraße war am Sonntag ein Ort, der alle Sinne ansprach. Mit Musik, Tanz, einem breiten kulinarischen Angebot und diversen Mitmachaktionen boten die Plochinger Vereine am Haupttag des alljährlichen Marquardtfests ein buntes Rahmenprogramm.

Nachdem er am Freitagabend mit dem traditionellen Fassanstich das Fest eröffnet hatte, blickte Plochingens Bürgermeister Frank Buß am Sonntag auf ein gelungenes Wochenende mit Musik und guter Stimmung zurück: „Wir hatten drei Tage in Folge ideales Wetter.“ Insgesamt sei er sehr zufrieden, versicherte der Bürgermeister: „Das Fest ist einfach ein Besuchermagnet. Es kommen nicht nur junge Leute, sondern es gibt auch viele ältere, die immer wieder gern hier vorbeischauen.“

Bands sorgen für Stimmung auf zwei Bühnen

Die ganze Stadt war auf den Beinen, um in den Festtrubel einzutauchen. Foto: Tim Kirstein

Die beiden Bühnen auf dem Marktplatz und am Fischbrunnen trugen einmal mehr zum Erfolg des Marquardtfests bei. Am Freitagabend sorgten die Bands „Clap’s Tool“ und „Wishing Well“ für gute Stimmung, am Samstagabend heizten die „Flippmanns“ und „Strahler 70“ dem Publikum ordentlich ein.

Am Sonntag gehörten die Bühnen nach dem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst am Vormittag den Vereinen der Stadt. Schon von Weitem hörte man die ikonischen Klänge von Wham!‘s „Wake Me Up Before You Go-Go“, die von der Bühne am Marktplatz ertönten. Der Musikverein Stadtkapelle Plochingen legte einige bekannte Hits in Blasmusik-Versionen neu auf. Da schunkelte der eine oder andere an den Biertischen auch mal mit. „Es laden die Vampire zum Tanz“ – so lautete derweil das Motto der Tänzerformation Rocking Stars, die als nächstes auf der Bühne stand. In ihren Vampirkostümen führten die Tänzerinnen und Tänzer perfekt abgestimmte Showtanzeinlagen zur Musik des berühmten Musicals „Tanz der Vampire“ auf.

Ein Highlight für Plochinger Vereine

Die Tanzgruppe des griechischen Kulturvereins Syllogos Pontion Amarantos führte traditionelle Tänze auf. Foto: Tim Kirstein

Derweil zeigten die jungen Tänzerinnen und Tänzer des griechischen Kulturvereins Syllogos Pontion Amarantos auf der Bühne am Fischbrunnen Tänze in traditioneller Tracht. „Es war für sie ein Highlight, dabei zu sein“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Georgia Andreadou. Der Verein, der sich den Traditionen und der Kultur der Pontosgriechen verschrieben hat, ist seit einigen Jahren beim Marquardtfest dabei. „Man kennt uns mittlerweile hier. Für uns ist es auch eine Art Tradition geworden“, erklärte Andreadou. Ihr großer Dank ging auch an die Stadt und den Arbeitskreis Plochinger Vereine als Ausrichter des Fests.

Bei strahlendem Sonnenschein flanierten die Besucherinnen und Besucher am frühen Sonntagnachmittag durch die Straße. Für Verpflegung war gesorgt. Ob Kartoffelspiralen, Rote Wurst, Gyros oder Lahmacun – bei diesem Angebot war für jeden etwas dabei. Auch an Mitmachaktionen für Groß oder Klein mangelte es nicht. In der von der Pfisterer Stiftung geförderten Kinderspielstadt gab es Murmelbahnen, Holzbausteine und andere Spiele. Am Stand der Schachfreunde Plochingen brachte nicht nur die Hitze die Spieler bei einer Partie Schach zum Schwitzen.

Plochinger Ortsherr gibt sich die Ehre

Die Marktstraße war am Sonntag gesäumt von verschiedenen Ständen der Plochinger Vereine. Foto: tki

Pünktlich um 15 Uhr begann dann das historische Szenenspiel auf der Bühne am Marktplatz. Auf einer Sänfte ließ sich Marquardt von Randeck, als Ortsherr im Jahr 1371 zu Besuch in Plochingen, durch die Zuschauer tragen. Auf der Bühne begann dann das Schauspiel, dem die Besucher gebannt folgten.

Schließlich ließen die Stadtkapelle Plochingen und die Harmonikafreunde Plochingen den Abend auf den Bühnen ausklingen. So ging ein weiteres Marquardtfest zu Ende. Doch für Bürgermeister Frank Buß ist klar: „Nach dem Marquardtfest ist vor dem Marquardtfest.“