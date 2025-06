Plochinger Künstlerin: Ihre Blumen zierten Shania Twain – Marieluise Bantel bei London Art Biennale

1 Marieluise Bantel wurde für die Londoner Kunstbiennale ausgewählt. Foto: privat

Auf dem Instagram-Profil von Marieluise Bantel sind zahlreiche Blumengemälde in Pastellfarben zu sehen – aber auch ein Foto von Popstar Shania Twain. Wie die Plochinger Künstlerin und die berühmte kanadische Sängerin in Verbindung stehen? Twain trug ein weißes Seidenkleid mit von Bantel gemalten Blütenmotiven. Und bald bekommt ein weiteres Werk der Plochingerin ein prominentes Forum: Die Künstlerin ist für die London Art Biennale im Juli ausgewählt worden, wie sie bekannt gibt.

Präsentiert wird dort „Fading“, ein Ölgemälde mit den Maßen 1,20 auf 1,80 Meter, das Bantel 2019 gemalt hat. Es zeigt zwei Tulpenblätter und soll der Künstlerin zufolge eine Metapher für das Leben sein. Das Gemälde biete eine Besinnung auf das Wesentliche, nämlich Leben und Verfall, teilt Bantel mit.

Plochinger Künstlerin Marieluise Bantel in London

Das Werk „Fading“ von Marieluise Bantel ist bald in London zu sehen. Foto: privat

Die 75-Jährige ist in Metzingen geboren, lebt und arbeitet aber in Plochingen. Sie machte ihrer Vita zufolge ihr Diplom in Freiem Malen an der Freien Kunstschule Stuttgart. Zuletzt stellte Bantel ihre Blütendarstellungen unter anderem in der Stratford Gallery in Worcestershire in England aus.

Nun also der Auftritt in London. Die London Art Biennale ist eine alle zwei Jahre stattfindende angesehene, international ausgerichtete Kunstausstellung für zeitgenössische Kunst. Sie wird in Zusammenarbeit mit der Londoner Gagliardi Gallery organisiert und findet in diesem Jahr zum siebten Mal von 16. bis 20. Juli in der Chelsea Old Town Hall statt. Ausgestellt werden Werke von mehr als 300 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt. Unter ihnen werden Preise vergeben.

„Dass ich für die London Biennale ausgewählt wurde, ist eine große Ehre und Würdigung meiner Arbeit“, kommentiert Bantel. Immerhin arbeite sie an einem Gemälde dieser Größe über einen Monat. Die Nachricht habe sie überglücklich gemacht. „Nun hoffe ich, dort viele neue Kunstliebhaber und auch andere Künstler persönlich kennenzulernen.“

Plochinger Künstlerin Marieluise Bantel: Die Verbindung zu Shania Twain

Und wie kam es dazu, dass Shania Twain ein Kleid mit Bantels Blumenmuster trug? Das geht auf eine Kooperation mit der Englischen Designerin Suzannah Crabb und ihrem Label Suzannah London zurück, zu deren Kunden unter anderem die englische Königsfamilie zählt. Das genannte Kleid mit Bantels floralen Motiven ist demnach auch von Sophie, der Duchess of Edinburgh, getragen worden.