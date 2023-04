1 Der Musikpavillon aus der Otto-Wurster-Anlage steht jetzt im Bruckenwasen. Foto: /Karin Ait Atmane

Seine Tage schienen schon gezählt. Doch der Musikpavillon aus der Otto-Wurster-Anlage in Plochingen hat unverhofft doch wieder eine Zukunft. Wir verraten, wo er jetzt steht.















Er hat zweifellos eine Menge erlebt. Musikverein und Posaunenchor haben unter seinem Dach geblasen, Weißwurstfrühstücke und Dixieland-Konzerte fanden statt. An Fronleichnam war hier ein Altar und St. Martin kam bei seinem Ritt ebenfalls vorbei. Bis in die 70er-Jahre war der Musikpavillon in der Otto-Wurster-Anlage, die Anfang der 50er-Jahre auf einem Wasserbehälter an der Moltkestraße angelegt wurde, beliebt für Veranstaltungen. Dann wurde es nach und nach ruhiger um ihn. Zuletzt sind noch ab und zu Kinder auf seinem Sandsteinsockel im Kreis gerannt, Jugendliche trafen sich zum „Chillen“ und ein paar Graffiti-Sprayer haben ihre Spuren hinterlassen. Ansonsten lag dieser Teil der Otto-Wurster-Anlage im Dornröschenschlaf.