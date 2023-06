1 Es gibt immer wieder besondere Veranstaltungen im Kinderhaus Bismarckstraße – wie hier an Fasching. Foto: privat

Vorerst bleibt es bei den stark verkürzten Öffnungszeiten im Plochinger Kinderhaus Bismarckstraße. Aber die Stadt hofft, die Personalnot bald lindern zu können. Und im Gespräch mit den Eltern ist sie jetzt auch.















Die Eltern hatten in einem offenen Brief die Situation im Kinderhaus Bismarckstraße beklagt. In der zentral beim Rathaus gelegenen Einrichtung mit sieben Gruppen werden Ein- bis Sechsjährige betreut – eigentlich von sieben bis 17 Uhr. Doch weil Personal fehlt, sind die Öffnungszeiten zwei Mal reduziert worden und decken aktuell nur den Zeitraum von 7.30 bis 13.30 Uhr ab. Sogar eine mögliche Schließung steht im Raum.