7 Immer ein heißes Eisen für die Gäste: Die Schauschmiede vor der Ottilienkapelle. Foto: aia/Karin Ait Atmane

Schlendern, schauen, schlemmen, kaufen: Der Plochinger Herbst hat am Sonntag wieder zahlreiche Menschen in die Stadt am Neckarknie gelockt.















Dem goldenen Oktobertag fügte Plochingen am Sonntag noch ein paar kräftige Farben hinzu: Der Plochinger Herbst brachte bunte Stände und viele Menschen in die Stadt. Viele Geschäfte öffneten und präsentierten ihre Herbstwaren ebenfalls im Freien. Auf dem Flohmarkt, der vom Marken-Schnäppchen bis zum Kitsch alles bot, wurden schon lange vor dem offiziellen Start große Taschen gefüllt. Auch bei den Hobbykünstlern war reger Betrieb, Holzprodukte, Gestricktes, Genähtes und Gefilztes sind um diese Jahreszeit besonders gefragt. Bei Carola Schützle leerte sich der Tisch mit herbstlicher Naturfloristik schnell. Bei Apfel & mehr bestimmten die Äpfel und alles, was aus ihnen gemacht wird, das Bild. Fairer Handel und Nachhaltigkeit waren ein Schwerpunkt des Fests, auch wenn beim Fairtrade-Markt im Ratssaal einige Plätze frei blieben. Susanne Knoll und Nele Steinbring erklärten unermüdlich, wie Foodsharing funktioniert: Lokale Initiativen bekommen von Supermärkten Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, und geben sie kostenlos weiter. Auf dem Marktplatz sorgte der Musikverein Stadtkapelle für Schwung, im Kulturpark Dettinger waren es die Harmonikafreunde. Und beim Schauschmieden vor der Ottilienkapelle wollten wieder viele Menschen die alte Handwerkskunst entdecken. Foto: Karin Ait Atmane