Plochinger Haushalt: Das Minus im Etat wird geringer, ist aber immer noch üppig genug
1
Die Entwicklung des Bahnhofsbereichs wird Plochingen – auch finanziell – weiterhin beschäftigen. Foto: Roberto Bulgrin

Verglichen mit den Zahlen bei der Haushaltseinbringung hat sich die finanzielle Lage in Plochingen zwar entspannt. Für Freudensprünge sorgt Doppel-Etat dennoch nicht.

Die Stadt Plochingen hat ihren Doppelhaushalt 2026/2027 – nach ausführlichen Beratungen – verabschiedet: mehrheitlich, mit sechs Gegenstimmen der Fraktionen Unabhängige Liste (ULP) und Bürgerliste (BL). Auch den Etat des Eigenbetriebs Wohnen lehnten ULP und BL ab, während die finanziellen Planungen für die Stadtwerke und den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Gremium einhellige Zustimmung fanden.

