Plochinger Gymnasium im neuen Glanz: Wie sieht das sanierte Plochinger Gymnasium aus? „Viel lichter, viel heller!“
1
Gemeinsames Lernen: Oberstufenschüler im Lichthof des frisch sanierten Gymnasiums Foto: Karin Ait Atmane

Schüler und Lehrer sind zufrieden: Ihr neues Schulgebäude bietet neue Technik, kürzere Wege und viel Licht. Auf der Baustelle kehrt mehr Ruhe ein. Auch bei der Kostenentwicklung.

Hier wird nicht nur in Klassenzimmern und Fachräumen gelernt, sondern auch auf den Fluren. Sogar am späten Nachmittag sitzen noch Grüppchen von älteren Schülern in den „Lerninseln“ zusammen. Das Gymnasium Plochingen hat seinen sanierten Hauptbau wieder bezogen, und so anstrengend die Bauzeit für alle war, so groß ist jetzt die Freude über die freundliche Atmosphäre und die neuen Möglichkeiten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.