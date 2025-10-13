Plochinger Gymnasium im neuen Glanz: Wie sieht das sanierte Plochinger Gymnasium aus? „Viel lichter, viel heller!“

Wie sieht das sanierte Plochinger Gymnasium aus? „Viel lichter, viel heller!“

1 Gemeinsames Lernen: Oberstufenschüler im Lichthof des frisch sanierten Gymnasiums Foto: Karin Ait Atmane

Schüler und Lehrer sind zufrieden: Ihr neues Schulgebäude bietet neue Technik, kürzere Wege und viel Licht. Auf der Baustelle kehrt mehr Ruhe ein. Auch bei der Kostenentwicklung.











Hier wird nicht nur in Klassenzimmern und Fachräumen gelernt, sondern auch auf den Fluren. Sogar am späten Nachmittag sitzen noch Grüppchen von älteren Schülern in den „Lerninseln“ zusammen. Das Gymnasium Plochingen hat seinen sanierten Hauptbau wieder bezogen, und so anstrengend die Bauzeit für alle war, so groß ist jetzt die Freude über die freundliche Atmosphäre und die neuen Möglichkeiten.