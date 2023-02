1 Die Diskussion über die Trägerschaft der Schule, an der schon seit einiger Zeit groß angelegte Arbeiten laufen, nimmt Fahrt auf. Foto: /ulgrin

Könnte der Landkreis Esslingen das Plochinger Gymnasium übernehmen? Die Stadt Plochingen will das prüfen. Das Kultusministerium hat sich bereits dazu geäußert.















Link kopiert

Der Landkreis Esslingen soll die Schulträgerschaft fürs Plochinger Gymnasium übernehmen. Diesen Antrag brachte Harald Schmidt von der Unabhängigen Liste Plochingen (ULP) beim Top „Verschiedenes“ im Gemeinderat ein. Bekannt war der Vorschlag schon vorher, da er bereits in einem offenen Brief an Kreisräte, den Bürgermeister und den Landrat versandt worden war.