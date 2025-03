Plochinger Gemeinderat setzt neue Prioritäten: Vor dem Busbahnhof wird der Bauhof modernisiert

Gemeinschaftliche Wohnformen in Plochingen Gedankenspiele für ein Wohnprojekt in einer Industriebrache

Auch in Plochingen (Kreis Esslingen) gibt es Menschen, die lieber in einer größeren Gemeinschaft, statt allein wohnen möchten. Im Rahmen eines Fachvortrags wurde klar, wie stark der Wunsch bei manchen ist. Ein Ehepaar will eine Initiative für ein Projekt in einem früheren Brauereigebäude gründen.