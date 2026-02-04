1 „#LoveMeToo“ lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Gudrun Latten in der Plochinger Galerie. Foto: Veranstalter/oh

Fotografien, Collagen und Videos: In der Plochinger Galerie sind in den nächsten Wochen Werke der Göppinger Künstlerin Gudrun Latten ausgestellt.











Zwischen dem 6. Februar und dem 26. April ist in der Galerie der Stadt Plochingen unter dem Titel „#LoveMeToo“ eine Werkauswahl der Göppinger Künstlerin Gudrun Latten zu sehen, eine Schau, die mit Fotografien, Collagen und Videos in farbintensive, vielschichtige Bildwelten entführt.

Lattens Werke, so heißt es in einer Pressemitteilung, erkunden Nähe und Distanz, Geschichte und Gegenwart – ein sinnliches Spiel zwischen Fiktion, Vorurteilen, Tradition, Denkmustern, Sehnsucht und Wirklichkeit. Die Vernissage zu „#LoveMeToo“ findet am Donnerstag, 5. Februar, von 19.30 Uhr an statt. Die Begrüßung erfolgt durch den Plochinger Kulturamtsleiter Markus Schüch. Die Einführung hält die Kunsthistorikerin Vivien Sigmund.

Auch beim Plochinger Frühling geöffnet

Geöffnet ist die Plochinger Galerie montags, mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 16 Uhr. Zum Abschluss am Sonntag, 26. April, ist die Ausstellung im Rahmen des Plochinger Frühlings von 12 bis 17 Uhr ebenfalls zu sehen.

Video-Premiere am Weltfrauentag

Am Freitag, 20. Februar, um 16 Uhr, gibt es eine Galerieführung mit interessanten Hintergrundinformationen. Zum Weltfrauentag am 8. März findet von 14.45 Uhr an eine Sonderveranstaltung statt: Dabei gibt es eine Video-Premiere mit anschließendem Künstlerinnen-Gespräch. Eine Anmeldung zu beiden Events ist telefonisch unter 0 71 53/70 05 250 oder per Mail (tourismus@plochingen.de) möglich.