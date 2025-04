Plochinger Frühling: Besucher strömen zu Tausenden in die Innenstadt

9 Märchenhafte Stelzenläufer zogen viele Blicke auf sich. Foto: Philipp Braitinger

Sonniges Wetter und ein vielfältiges Angebot beim „Plochinger Frühling“ lockten am Sonntagnachmittag zahlreiche Gäste in den Ortskern.











Link kopiert

Da war was los. Viele tausend Besucher ergriffen am vergangenen Sonntagnachmittag bei herrlichem Sonnenschein die Gelegenheit, durch die Plochinger Innenstadt zu flanieren, das vielfältige Angebot zu genießen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Das Thermometer am Fischbrunnenplatz zeigte 24 Grad Celsius an.

Viele Einzelhändler präsentierten ihre neuesten Waren. Manch ein Schaufenster war liebevoll dekoriert, und zahlreiche Läden lockten mit Rabattaktionen und kleinen Überraschungen für die Kundschaft. Bei entspannter Sonntagsstimmung nahmen sich die Besucher Zeit für einen ausgiebigen Einkaufsbummel und genossen die Vielfalt des lokalen Einzelhandels. Zu den Publikumsmagneten zählte die kleine Modenschau in der Fußgängerzone. Die Besucher bekamen von den Models die neuesten Trends für das Frühjahr und den Sommer präsentiert – von chic über leger bis hin zu sportlich war für jeden Anlass und Geschmack das Passende dabei.

Die Feuerwehr gibt Einblick in den Katastrophenschutz

Ein weiterer Publikumsmagnet war die Fahrzeugpräsentation der Freiwilligen Feuerwehr. Groß und Klein bestaunten moderne Einsatzfahrzeuge und ließen sich von den Feuerwehrleuten die Technik erklären. „Das ist unser LF- Katastrophenschutz“, stellten Linus Kernen und Marc Czech mit weiteren Kameraden das große rote Fahrzeug vor. Das allradgetriebene Gerät komme unter anderem bei Großschadenslagen zum Einsatz, und das weit über die Stadtgrenzen hinaus. Für die Besucher bot sich am verkaufsoffenen Sonntag die Gelegenheit, Fahrzeug und Ausrüstung aus der Nähe zu betrachten und auch einmal im Wagen Platz zunehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Lärmschutz in Plochingen Eine grüne Wand für mehr Ruhe Die Stadt Plochingen baut eine Lärmschutzwand an der Durchfahrt durch den Stadtteil Stumpenhof. Verpflichtet ist sie dazu nicht, doch die Belastung der Anwohner ist erheblich.

Auf dem Marktplatz, vor der historischen Kulisse des Alten Rathauses, der Stadtbücherei und der Ottilienkapelle, genossen die Gäste bei einem Hock die Geselligkeit der Tischnachbarn sowie den Schatten der Fachwerkhäuser. Neben heißen Würstchen und Steaks sowie kühlen Getränken sorgte die musikalische Unterhaltung der Stadtkapelle für gute Laune. Vereine und Kunsthandwerker präsentierten sich und ihre Angebote.

Zum Stöbern lud der traditionelle Flohmarkt in der Urban- und Bergstraße ein. Kitsch und Kunst wurden Seite an Seite mit Ramsch und Raritäten feilgeboten. Manchmal standen die Preise fest, an anderen Ständen konnte noch gehandelt werden. Von Mini-Spielzeugautos über Kleidung, Schmuck, unterschiedliche Tonträger bis hin zu Uhren, Brettspielen oder Literatur reichte das Angebot. Wer die teilnehmenden Geschäfte außerhalb der Innenstadt erreichen wollte, konnte das Zügle „City-Expresse“ nehmen.

Die Qual der Wahl bei Essen und Trinken

Bei so vielen Eindrücken knurrt irgendwann der Magen. Wer etwas essen wollte, hatte die Wahl zwischen vielen Möglichkeiten. Das Angebot war riesengroß. Salzig oder süß? Waffel oder Wurst? Weinschorle oder Weizenbier? Cola oder Cocktail? An vielen Ständen bildeten sich vor allem um die Mittagszeit lange Schlangen. Zu den Verkaufsschlagern zählte an diesem Nachmittag das Eis. An einer alteingesessenen Plochinger Eisdiele reichte die Schlange bis auf den Gehweg.

Der „Plochinger Frühling“ ist stets mehr als ein verkaufsoffener Sonntag, er ist ein Fest für die ganze Familie. Und er zeigt, wie Handel und Vereine mit einem attraktiven Rahmenprogramm die Innenstadt beleben können. Die gelungene Mischung aus Einkaufsvergnügen, Unterhaltung und Kulinarischem schafft Zusammenhalt und sorgt für Lebensfreude. Zum unbeschwerten Genuss beigetragen hat auch, dass an die Sicherheit gedacht wurde. Nachdem in jüngster Zeit wiederholt Fahrzeuge für Terroranschläge verwendet wurden, wurden die Zufahrtswege in Plochingen mit Pfosten oder parkenden Autos gesichert.