1 Solarbetriebene LED-Tafeln weisen am Plochinger Dreieck den Weg. Foto: Roberto Bulgrin

Damit der Verkehr am Plochinger Dreieck trotz der Baustelle an der Filsbrücke rollt, wurde eine Wechselverkehrsführung eingerichtet















Die Masten sind ziemlich markant und wirken reichlich futuristisch: oben drauf Solarpaneele, darunter eine digitale Tafel mit LED’s. Auf der B 10 zwischen Plochingen und Ebersbach haben sich schon etliche Autofahrer darüber gewundert, was es mit den dort vor einigen Wochen installierten Pfosten auf sich hat und ob sie noch mehr können, als anzuzeigen, welche Fahrspuren wegen der Baustelle an der Filsbrücke nun gerade in welche Richtung frei beziehungsweise gesperrt sind.