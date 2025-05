Plochinger Dreieck: Nächtliche Vollsperrung an B 313-Abfahrt

1 Mehrere Nächte lang ist eine Abfahrt am Plochinger Dreieck gesperrt. (Archivfoto) Foto: Ines Rudel

Wieder Bauarbeiten am Plochinger Dreieck (Kreis Esslingen): Ab 7. Mai ist eine Abfahrt von der B 10 auf die B 313 mehrere Nächte lang gesperrt.











Nach und nach saniert der Bund die Straßenbauwerke am Plochinger Dreieck, wo sich B 10 und B 313 begegnen. Ab dieser Woche wird erneut gearbeitet, es sind ab 7. Mai nächtliche Vollsperrungen geplant.

Darüber informiert das Regierungspräsidium Stuttgart (RP). Demnach wird der Asphalt auf der Abfahrtsrampe von der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart auf die B 313 in Fahrtrichtung Wendlingen erneuert. Dazu finden vom 7. bis 10. Mai nachts Bauarbeiten statt, was eine nächtliche Vollsperrung zur Folge habe. Der Verkehr wird den Angaben nach über die Anschlussstelle Plochingen-Nord umgeleitet. Die Umleitungsstrecke sei entsprechend ausgeschildert. Gearbeitet wird laut RP jeweils von 20 Uhr am Abend bis 5 Uhr morgens am Folgetag.

Nächtliche Sperrung zum Schutz der Bauarbeiter

Die Rampe aus dem Jahr 1979 verbindet die B 10 mit der B 313 in Richtung A 8. Es besitzt de Angaben nach eine Spannweite von ungefähr 850 Metern und überspannt den Neckar, die Deutsche Bahn, die L 1250 und weitere Ausfahrten von B 10 und B 313.

Weil es keine Standspur gebe und die Fahrbahnbreite gering sei, müsse die Abfahrtsrampe für den Asphalteinbau aus Arbeitsschutzgründen in mehreren Nächten voll gesperrt werden. Der Bund investiere rund 9 Millionen Euro.