Plochinger Chorleiter Hans-Günther Driess: Mit jeder Faser die Lust an der Musik leben

1 Hans-Günther Driess (Mitte) hat den Folklorechor inspiriert – sein Nachfolger David Müller (links) will diesen Weg weitergehen. Foto: Roberto Bulgrin

Hans-Günther Driess hat sich als Musikpädagoge am Plochinger Gymnasium und als Gründer und hoch geschätzter Leiter des örtlichen Folklorechors einen Namen gemacht. Auch im Ruhestand lässt ihn sein Faible für die Musik nicht los.











Für Oscar Wilde war Musik das größte Geschenk, das den Menschen gegeben ist. Hans-Günther Driess liebt es, dieses beglückende Präsent an andere weiterzugeben – ob als Musikpädagoge im Schulunterricht oder als Dirigent des Folklorechors Plochingen. Seit der Gründung 1976 war er dessen Herz und Seele. Und genau wie seinen Schülerinnen und Schülern am Plochinger Gymnasium hat der heute 74-Jährige auch den Sängerinnen und Sängern des Folklorechors die Freude an der Musik vermittelt. Aus dem Schuldienst hat sich Driess vor Jahren in den Ruhestand verabschiedet, auch die Leitung des Folklorechors hat er in jüngere Hände gelegt. Doch sein Faible für die Musik wird ihn nie loslassen.