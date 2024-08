Plochinger Bezirkskantor Georgios Zaimis: Musik zur Ehre Gottes

1 Georgios Zaimis ist ein versierter Organist. Doch er kennt sich auch mit Schlagzeug und Synthesizer aus. Foto: /Rainer Kellmayer

Der Plochinger Bezirkskantor Georgios Zaimis ist vielseitig interessiert. Neben der Kantorei leitet er auch den Bezirks-Gospelchor.











In Plochingen hat Georgios Zaimis seine Traumstelle gefunden: Im Frühjahr 2023 wurde er zum Bezirkskantor Esslingen-Land mit Sitz in Plochingen gewählt. „Ich liebe das musikalische Crossover“, sagt Zaimis, der mit seiner Familie in Ostfildern lebt. Da zu den kirchmusikalischen Aufgaben in Plochingen auch die Leitung des Bezirks-Gospelchors gehört, kann er auf seiner neuen Stelle sowohl im klassischen Bereich wie im Pop-Genre aktiv sein.