1 Der Sound von Clap’s Tool ist bläserbetont. Die Stücke für die Spezialbesetzung sind meist selbst arrangiert. Foto: Karin Ait Atmane

Wenn sie gern Fußball spielen würden, wäre die Mannschaft schon komplett. Doch die Mitglieder der Band Clap’s Tool machen lieber Musik miteinander – und sind auch nach zehn Jahren noch dicke Freunde.















„Wir sind fast noch in Urbesetzung“, sagt Manuel Fischer, der zusammen mit seinem Bruder Oliver als Gründer von Clap’s Tool gelten kann. Beide hatten vorher bereits in einer siebenköpfigen Band gespielt, wollten nach deren Ende etwas Neues auf die Beine stellen und dabei „noch eine Schippe drauflegen“. Das schafften sie mit der damals zehnköpfigen Besetzung, aber auch in anderer Hinsicht: nicht irgendwer sollte mitspielen, sondern Freunde. Zusammengefunden hätten schließlich die, „die bei den Festen am längsten gehockt sind“, sagt Fischer.