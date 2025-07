Plochinger Bahnhof: Noch mindestens fünf Jahre Kofferschleppen

1 Bisher kommt man nur auf zwei Bahnsteige per Aufzug. Ansonsten heißt es tragen. Foto: Karin Ait Atmane

Plochingen zählt zu den wichtigsten Bahnknotenpunkten in der Region. Der Bahnhof soll endlich barrierearm umgebaut werden – aber das dauert noch.











Am Plochinger Bahnhof gibt es bisher nur zwei Aufzüge für vier Bahnsteige. Wer im Rollstuhl sitzt und Richtung Ulm fahren möchte, muss möglicherweise zuerst mit der S-Bahn nach Esslingen und dort umsteigen. Denn in Esslingen sind bereits alle Bahnsteige über Aufzüge erreichbar – vorausgesetzt, diese funktionieren. Auch Fahrräder und anderes müssen auf die entsprechenden Bahnsteige in Plochingen getragen werden. Im Zug des Bahnhofsmodernisierungsprogramms II soll nun aber auch dieser Bahnhof modernisiert und barrierrearm gestaltet werden. Die Vorplanung steht, die Umsetzung beginnt allerdings frühestens 2029.