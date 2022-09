1 Eugen Beck (1940 - 2022) Foto:

Hundertwasser, Gartenschau, Ungerer: Eugen Beck hat groß gedacht und sein kleines Plochingen groß gemacht. Jetzt ist der Altbürgermeister im Alter von 82 Jahren gestorben.















Kunstsinniger Feingeist, knitzer Schultes, Visionär mit Überzeugungskraft und bunter, humorvoller Kämpfer gegen das graue Einerlei: Der Plochinger Altbürgermeister Eugen Beck ist am Freitag im Alter von 82 Jahren völlig überraschend gestorben. Fast 40 Jahre lang hat er die Stadt am Neckarknie zu dem gemacht, was sie heute ist. Ein Eingangstor zum industrialisierten Neckartal, das Arbeitsplätze und Lebensqualität, Gewerbe, Kultur und Natur gleichermaßen miteinander verknüpft.