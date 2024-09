Plochingen: Warum ein Sturz vom Rad den Führerschein kostete

1 Beim Pedelecfahren ist ein Mann in Plochingen verunglückt. Foto: dpa/Uli Deck

Ein Radfahrer hat in Plochingen mit seinem Pedelec einen Unfall verursacht, bei dem er sich starke Verletzungen zuzog. In Folge der Ermittlungen musste der Mann seine Fahrerlaubnis abgeben.











Ein mutmaßlich stark alkoholisierter Radfahrer musste am Montag in Plochingen seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 67-Jährige laut Zeugen gegen 20.15 Uhr versucht, mit seinem Pedelec in der Bahnhofstraße auf den Gehweg zu fahren. Hierbei kam er zu Fall und zog sich beim Sturz auf den Asphalt so starke Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden musste.

Alkoholfahne gerochen

Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizisten eine erhebliche Alkoholfahne bei dem Mann fest. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut. Dem Test folgte deshalb eine Blutentnahme, die das Ergebnis offenbar noch untermauerte, was dann zum Entzug der Fahrerlaubnis führte.