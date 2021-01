1 Kurt Hilsenbeck verabschiedet sich nach vier Jahren aus Plochingen. Foto: Karin Ait Atmane

Mit viel Lob hat sich die Stadt Plochingen von Kurt Hilsenbeck verabschiedet, der die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit gefestigt hat. Die Stadt gibt die Kooperation mit dem Kreisdiakonieverband auf, weil sie im Rathaus eine eigene 50-Prozent-Stelle innerhalb der Stadtverwaltung für die Integrationsarbeit einrichtet.

Plochingen - Weitermachen oder weiterziehen? Für Kurt Hilsenbeck ist beides in Ordnung. In Plochingen endet jetzt seine Tätigkeit als Koordinator für die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit. In Baltmannsweiler bleibt er hingegen weiter tätig. In den vergangenen vier Jahren hat der Diakon in dieser Funktion wichtige Strukturen aufgebaut.