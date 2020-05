6 Der Schaden an den Autos ist noch nicht beziffert. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Zwei Autos sind in der Nähe des Parkplatzes des Gartencenters „Dehner“ in Plochingen zusammengestoßen.

Plochingen - Am Donnerstagmittag gegen halb 12 kam es in der Filsallee an der Kreuzung bei der Firma Dehner zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen nahm der Fahrer eines Toyotas einem Skodafahrer die Vorfahrt. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht. Mehr in Kürze.