1 Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

In Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Freitag ein Unbekannter in ein Büro eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Plochingen - In eine Firma in der Brühlstraße ist ein Unbekannter am Freitag in den frühen Morgenstunden eingebrochen. Vermutlich kurz nach drei Uhr hebelte der Einbrecher laut Polizeiangaben ein Fenster auf der Gebäuderückseite des Betriebs auf und verschaffte sich so Zugang ins Innere.

Durch das Aufhebeln weiterer Türen gelangte er in den Verwaltungsbereich, wo er in sämtlichen Büros die Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro.