1 Die Täter zerschlugen die Scheiben einer Gartenhütte (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Maurer

Am Samstag sind drei Unbekannte in Plochingen (Kreis Esslingen) in ein Gartengrundstück eingebrochen. Sie schlugen die Fensterscheiben einer Gartenhütte ein.

Plochingen - In Plochingen sind am Samstag gegen 01.40 Uhr drei bislang unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in Plochingen, im Gewann Bornhausen, eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, beschädigten die Täter den Gartenzaun und gelangten so auf das Grundstück.

Sie schlugen mehrere Fensterscheiben einer Hütte ein, die sich auf dem Grundstück befand. Die drei Tatverdächtigen waren durch eine angebrachte Wildtierkamera aufgezeichnet worden, jedoch nahmen die Diebe diese mit. Die Aufzeichnung der Kamera konnte im Nachhinein durch die Grundstücksinhaberin von zu Hause gesichert werden. Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht genau beziffert werden, die Polizei schätzt den Diebstahlschaden auf 210 Euro.