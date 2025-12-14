Plochingen: Stimmungsvolle Krippenführung im Grafschen Haus in Plochingen

1 Die Plochinger Weihnachtskrippe von Eugen Beck ist ein Hingucker. Foto: Kulturamt Stadt Plochingen

Im Rahmen eines vorweihnachtlichen Rundgangs werden im Grafschen Haus in Plochingen ganz besondere Ensembles vorgestellt, darunter das „Beck'sche Weihnachtszimmer".











Zu einer besonderen, vorweihnachtlichen Führung bittet die Plochingen-Info am nächsten Donnerstag, 18. Dezember, von 17 Uhr an. Im Rahmen der offenen und für alle Altersgruppen geeigneten Veranstaltung, die den Titel „Stimmungsvolle Krippenführung“ trägt, erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer faszinierende Einblicke in zwei bedeutende Krippenensembles, die im Grafschen Haus ausgestellt sind.

Im Mittelpunkt des Rundgangs stehen die kunstvoll gestaltete, mährische Krippe von Karl Huschka sowie die in liebevoller Handarbeit gefertigten Weihnachtskrippen von Altbürgermeister Eugen Beck. Die Huschka-Krippe umfasst mehr als 150 Figuren sowie zahlreiche zeitgenössische Gebäude. Sie wurde nach Huschkas Tod von seiner Familie der Stadt Plochingen vermacht und ist eine beeindruckende Miniaturlandschaft mit großer Detailfülle.

Bekannte Persönlichkeiten der Stadt als Krippenfiguren

Einen besonderen Höhepunkt der Führung bildet das „Beck‘sche Weihnachtszimmer“. Dieses liebevoll gestaltete Ensemble zeigt das klassische Krippengeschehen vor der Kulisse der Plochinger Innenstadt. Bekannte Persönlichkeiten aus dem Stadtleben sind darin zu Figuren der Weihnachtsgeschichte geworden und verleihen dem Werk einen einzigartigen regionalen Bezug. Dieses kulturell wertvolle Ensemble hat die Stadt Plochingen als Schenkung von der Familie Beck erhalten.

Die Teilnahme an der rund einstündigen Führung kostet sechs Euro pro Person. Eine Anmeldung vorab über die Plochingen-Info (Telefon: 0 71 53 / 7 00 52 50, E-Mail: tourismus@plochingen.de) ist erforderlich.