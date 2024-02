Plochingen soll Modellstadt werden: Helfen Werkswohnungen gegen den Fachkräftemangel?

1 Diese Häuser in der Ulmer Straße in Plochingen hat die Eisenbahn schon im 19. Jahrhundert für ihre Beschäftigten gebaut. Foto: /Karin Ait Atmane

Wohnraum für die Belegschaft gehörte bei vielen Firmen einst zum Standard. In Plochingen will der frühere Wirtschaftsförderer der Region diese Tradition wiederbeleben. Warum nicht alle Kommunalpolitiker seine Euphorie teilen.











Link kopiert

Dieser Satz kann ein echter Trumpf bei der Suche nach Fachkräften sein: „Wir haben auch eine Wohnung für Sie!“ Davon ist Walter Rogg, der frühere Wirtschaftsförderer der Region Stuttgart, überzeugt. Er will die Idee von Mitarbeiterwohnungen, die in früheren Jahrhunderten schon erfolgreich praktiziert wurde, in Plochingen wieder zum Leben erwecken.