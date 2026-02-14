„Sie war eine Überlebenskünstlerin“: Wie Frauen die Stadt prägten

1 Tourismusbeauftragte Stadt Plochingen Tanja Wehnl und Stadtführerin Martina Thielmann (v.l.) Foto: © 2025 Ralph Scheer, All Rights Reserved

Plochingen rückt seine Frauen ins Rampenlicht. Ab März 2026 lädt eine neue Stadtführung zu einer Reise durch die weibliche Stadtgeschichte ein.











Die „Frauengeschichten“ beginnen zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges, springen ins Napoleonische Zeitalter und die Industrialisierung und münden in die Nachkriegszeit. Dort enden sie jedoch noch lange nicht. Zu aktuell ist das Thema auch im 21. Jahrhundert, zu kontrovers die Diskussionen, die dadurch angeregt werden. „Vieles, was heute als selbstverständlich erachtet wird, haben sich Frauen in der Geschichte lange und hart erkämpft“, sagt Tanja Wehnl, die Tourismusbeauftragte der Stadt Plochingen.