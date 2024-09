Plochingen: Reisende im Zug attackiert – Zeugen gesucht

1 Der Angriff ereignete sich am Freitag in einer S-Bahn. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Auf der Fahrt in einer S-Bahn der Linie 1 Richtung Herrenberg wurde eine 62-jährige Reisende von einem Unbekannten angegriffen.











Am Freitagmorgen soll ein bislang unbekannter Täter eine 62-Jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S1 attackiert haben.

Laut Polizeibericht, fuhr die Reisende am Freitag gegen 5:00 Uhr am Morgen mit einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg, als am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) ein bislang unbekannter Mann den Zug betrat und sich in ihre Nähe setzte. Der Unbekannte soll daraufhin zunächst eine andere Reisende angesprochen und diese mehrmals verbal beleidigt haben.

Nachdem die unbekannte Frau sich von dem Mann entfernt hatte, ging der Mann laut bisherigen Erkenntnissen zu einer 62-jährigen Frau und schlug ihr plötzlich ins Gesicht. Danach entfernte sich der Täter. Die Frau erstattete noch am selben Tag Anzeige bei der Bundespolizei.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 50 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

dunkelhäutig

schwarz-graue Haare

bekleidet mit blauer Jeans und dunkler Oberbekleidung

Zeugen des Vorfalls, vor allem die zuerst angesprochene Frau und ein anwesender Fahrradfahrer, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.