Plochingen: Polizeieinsatz wegen verdächtiger Person an Schule

Polizeieinsatz wegen verdächtiger Person an Schule

1 In Plochingen hat eine verdächtige Person einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Archivfoto) Foto: Carsten Rehder/dpa

Eine verdächtige Beobachtung an einem Gymnasium in Plochingen hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz mit Hubschrauber ausgelöst.











Link kopiert

Ein größerer Polizeieinsatz ist am Donnerstagabend in Plochingen ausgelöst worden. Nach Angaben der Polizei hatte zuvor eine Zeugin gegen 22.30 Uhr eine offenbar unberechtigte Person im Inneren eines Gymnasiums in der Tannenstraße gemeldet.

Mehrere Streifenbesatzungen durchsuchten daraufhin das Gebäude, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, der das Dach der Schule absuchte. Hinweise auf einen tatsächlichen Einbruch oder eine verdächtige Person ergaben sich dabei nicht. Der Einsatz wurde ohne weitere Feststellungen beendet.