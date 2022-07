Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause wurde Plochingens großes Marquardtfest wieder mit einem bunten Programm am zweiten Juliwochenende gefeiert. Die Vereine müssen in schwieriger Zeit allerdings die Rücklagen angreifen.















Link kopiert

Veranstaltet wird das Stadtfest vom Arbeitskreis Plochinger Vereine (AKPV) in Zusammenarbeit mit der Stadt. „Klein und fein, der AKPV lädt ein – Marquardt im Park“ lautete im letzten Jahr noch die abgespeckte Alternative im Dettinger Park, während das Fest 2020 wegen der Pandemie nach zuvor 30 beständigen Jahren erstmals ganz ausfallen musste. Gewidmet sind die Feierlichkeiten dem mittelalterlichen Ortsherren und Gönner Plochingens, Marquardt von Randeck. Am Sonntagnachmittag ging es für die zahlreich erschienenen Besucher auf dem Marktplatz beim Historienspiel auf eine Reise zurück ins Jahr 1371: Mit dem mächtigen Patriarchen – Stadtrat Thomas Fischle schlüpfte wieder ins edle Gewand – hatte sich hoher Besuch angekündigt. Der Ortsherr habe die Plochinger Bürger in seinem Testament bedacht, erfuhren die gespannt wartenden Wengerter, Bauersleute und der Schultheiß Hannß Betschel (Günter Dieterle) vom Herold (Roland Zenner). Wald und Viehweiden sollen ihnen zugute kommen, dazu der Frucht-, Salz-, Vieh- und Weinhandel. Seit 1992 ist das historische Szenenspiel ein fester Bestandteil des Marquardtfests. Traditionell durften sich die Kinder am Schluss ein frisch gebackenes Weckle aus dem Korb des Herolds nehmen, was für großen Andrang vor der Marktplatzbühne sorgte. Das Kreuzerweckle ist eine historische Tradition.