1 Der 26-Jährige wurde beim Amtsgericht Esslingen der Haftrichterin vorgeführt (Symbolbild). Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa/Uli Deck

Ein 26-jähriger Mann hat in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen in Plochingen Parfum gestohlen. Polizeibeamten konnten den Mann festnehmen.

Plochingen - Ein vorbestrafter 26-Jähriger ist laut Polizei am Mittwochmittag nach dem Diebstahl zweier Parfümflakons in Plochingen im Kreis Esslingen festgenommen worden und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen zwölf Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen die Verpackungen der beiden insgesamt über 170 Euro teuren Flaschen entfernt und diese in seiner Kleidung versteckt zu haben.

Nachdem der 26-Jährige die Kasse passiert hatte, wurde er von Angestellten des Marktes gestellt. Daraufhin händigte der Tatverdächtige die beiden Parfüms aus.

Durch die zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Beschuldigte, der erst vor knapp zwei Monaten aus einer wegen ähnlicher Delikte verhängten Haft entlassen worden war, vorläufig festgenommen.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am Mittwoch beim Amtsgericht Esslingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.