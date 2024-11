Plochingen: Naturschutz steht im Fokus

1 Harald Brandstetter vom NABU zeigt den Teilnehmern die Lage der Biberburg am Neckar. Foto: Tim Kirstein

Plochingen im Zeichen des Naturschutzes: Schwäbischer Albverein und Naturschutzbund Deutschland (NABU) informierten vielfältig.











In der Stadthalle Plochingen veranstaltete der Schwäbische Albverein am Wochenende seinen 16. Naturschutztag. Mit der Veranstaltung habe man in Plochingen stets positive Erfahrungen gemacht, erklärt Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Schwäbischen Albvereins.

Alle zwei Jahre findet der Naturschutztag statt, immer mit einem Thema im Fokus. Die diesjährigen Vorträge beschäftigten sich mit Freizeitaktivitäten in der Natur. „Es gab während der Pandemie einen Ansturm in die Natur“, sagt Rauchfuß. Nun wolle man aus den gesammelten Erfahrungen lernen.

Neue Wege können Ärgernis sein

Wieso eine gezielte Lenkung der Besuchermassen vor allem in Schutzgebieten wichtig ist, erläuterte Heidrun Nübling vom Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Im Wolfstal nahe der Donau würden während der Blüte der Märzenbecher beispielsweise 3000 bis 4000 Besucher ins Tal strömen. Um die Blüten besser sehen zu können oder ein schöneres Motiv für Fotos zu ergattern, würden einige Wanderer die Wege verlassen und neue in den Waldboden eintreten. Das Problem mit diesen neuen Wegen sei, dass sie meist bestehen bleiben, da andere Besucher dem Beispiel folgten.

Um solche Situationen zu verhindern, laufen Ranger das Biosphärengebiet ab und kontrollieren die Einhaltung der Regeln. Gesperrte Wege würden mit natürlichen Barrieren aus Ästen und Baumstämmen blockiert, erklärt Nübling. „Allerdings bauen einige Menschen die Barrieren regelmäßig auch wieder ab. Manche gehen sogar soweit, mit der Kettensäge in den Wald zu kommen“, erklärt sie.

Einen Grund für die Nutzung von gesperrten Strecken sieht sie in digitalen Wanderportalen, die immer häufiger zur Planung und Navigation genutzt werden. Hier habe das Biosphärengebiet damit begonnen, Wege in den digitalen Karten als gesperrt zu markieren. „Die Digitalisierung macht auch vor unserer Haustüre nicht halt“, sagt Nübling. Im Schwäbischen Albverein sei man sowohl Naturschützer als auch Naturnutzer, ergänzt Rauchfuß. Diese Verbindung wolle der Verein durch Aktionen wie den Naturschutztag hervorheben.

Hans-Ulrich Rauchfuß ist Präsident des Schwäbischen Albvereins. Foto: Tim Kirstein

Auch auf der anderen Seite des Neckars drehte sich im Umweltzentrum Neckar-Fils alles um den Naturschutz. Beim ersten Naturschutztag des NABU Kreisverbands Esslingen seit etwa 30 Jahren sprachen die Referenten zu verschiedensten Themen, vom Schutz der Gelbbauchunken bis hin zu biologischer Vielfalt durch Weidehaltung.

Bei einer kurzen Exkursion ans Neckarufer konnten die Teilnehmer die Spuren der Rückkehr des Bibers betrachten. Entrindete Bäume und Holzschnitzel weisen am Ufer auf die fleißigen Baumeister hin. „Den Biber gibt es hier seit etwa sechs Jahren“, sagt Harald Brandstetter vom NABU. Insgesamt seien im Landkreis über 40 Biber nachgewiesen. „Die Population hat sich in den vergangenen Jahren stark vergrößert“, sagt er.

Der Biber wohnt in Plochingen

Die Komplikationen durch die Tiere, von denen ein Familienverband in Plochingen seinen Bau am Neckar bewohnt, sind in der Gemeinde noch überschaubar. Einige Bäume in Ufernähe wurden mit einem Maschendrahtgeflecht geschützt. „Es wäre kein Problem für einen Biber, solch einen Baum zu fällen“, sagt Brandstetter. Auch ein alter Biberbau musste weichen, da er unter einem beliebten Fußgängerweg neben der Bahntrasse lag. Der Holzsteg des Weges sei eingebrochen und es bestand die Gefahr, dass der Biber bis unter die Bahngleise graben würde, berichtet Brandstetter.

Für den ersten NABU-Naturschutztag seit langer Zeit zieht Roland Appl ein positives Fazit. „Ich denke, es war ein gelungener Versuch“, sagt Appl, der Teil des Sprecherteams des Kreisverbands ist. Die Themen der Vorträge seien in diesem Jahr noch lose zusammengestellt worden. Man werde sehen, ob sich das in Zukunft ändern werde, erklärt er. Der Naturschutztag in dieser Form sei als Event besonders, da keine der Ortsgruppen im Landkreis den Aufwand alleine stemmen könnte. „In Zukunft könnte man die Veranstaltung etwas breiter mit mehr Platz ausrichten“, sagt Appl. Dann will man sich auch mit dem Schwäbischen Albverein absprechen, Konkurrenz sei nicht beabsichtigt.

Viele vereinte Kräfte für den Umwelt- und Naturschutz

Albverein

Am 13. August 1888 wurde der Schwäbische Albverein von Vertretern verschiedener Verschönerungsvereine in Plochingen gegründet. Mit aktuell circa 83 000 Mitgliedern ist er der größte Wanderverein Europas.

Naturschutzbund

Im Jahr 1899 wurde der Bund für Vogelschutz gegründet, aus dem der heutige NABU entstanden ist. Über 940 000 Menschen sind Mitglied im NABU, womit er zu einem der mitgliederstärksten Umweltverbände zählt.

Umwelthilfe

Auch Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, hielt im Umweltzentrum Neckar-Fils einen Vortrag. Der gebürtige Plochinger sprach darüber, wie man beim Klimaschutz am besten Druck machen kann.