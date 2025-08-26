Plochingen: Nächstes Neckar-Clean-Up steht am 13. September an

1 Im vergangenen Jahr gab’s beim Neckar-Clean-Up prominente Unterstützung aus der grünen Landespolitik. Foto: Drißner/oh

Damit die Verschmutzung der Meere nicht noch größer wird, wird schon an den Flüssen geputzt. Am 13. September findet in Plochingen das nächste Neckar-Clean-Up statt.











Link kopiert

Wenn Plochingen putzt, ist seit einiger Zeit das Ufer des Neckars mit an der Reihe. Am Samstag, 13. September ist es wieder so weit, das nächste Neckar-Clean-Up steht an. „Sauberes Neckarknie“ lautet die Devise – und natürlich sind freiwillige Helferinnen und Helfer gerne gesehen.

Die Weltmeere sind bereits mit vielen Millionen Tonnen Plastik sowie Unmengen von weiterem Müll verschmutzt und Jahr für Jahr kommt weiterer Unrat dazu. Rund 70 Prozent davon gelangen über die Flüsse ins Meer. So ist der Rhein, in den wiederum der Neckar mündet, Europas größter Müll-Transportfluss.

Jedes Kilogramm, das nicht ins Wasser kommt, zählt

Vor allem über die Ufer gelangen Plastik und andere Abfälle ins Wasser. Ziel des Bündnisses Neckar-Clean-Up ist es deshalb, den Müll schon an Land zu entsorgen. Jedes Kilo, das hier eingesammelt wird, wird nicht weitertransportiert, heißt es in einer Mitteilung der Initiative.

Den Kampf gegen die Verschmutzung der Flüsse wurde 2018 am Rhein aufgenommen. Rhine-Clean-Up ist daher auch die Basis-Organisation. Inzwischen wurde der Aktionsradius aber auf rund 30 Flüsse ausgedehnt. 2025 sind weitere dazu gekommen.

Überall sorgen die jeweiligen „Flussbeauftragten“ für eine lokale Vernetzung und Verankerung. So organisiert in Plochingen der Umwelt- und inzwischen auch Flussbeauftragte der Stadt, Thomas Lehr, auch heuer wieder das Neckar-Clean-Up.

Freiwillige gesucht: Zwischen 10 und 13 Uhr wird geputzt

Die gemeinsame Putz-Aktion beginnt am Samstag, 13. September, um 10 Uhr und wird etwa drei Stunden dauern. Treffpunkt für alle, die mitmachen wollen, ist der kleine Waldparkplatz an der Otto-Konz-Brücke auf der Deizisauer Neckarseite, nahe der B-10-Ausfahrt. Die benötigten Gerätschaften und Materialien zum Sammeln werden gestellt.

Wer mithelfen möchte, kann sich der Aktion als Einzelperson oder Familie oder Gruppe anschließen, eine eigene Gruppe gründen oder sogar Flussbeauftragter werden. Eine Anmeldung unter www.neckarcleanup.org ist dabei erforderlich.

Im vergangenen Jahr wurden auf Plochinger Gemarkung mehr 250 Kilogramm Müll, der vorwiegend aus Verpackungsabfällen bestand, gesammelt. Mit von der Partie waren seinerzeit auch die baden-württembergische Landesumweltministerin Thekla Walker und der Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Schwarz.