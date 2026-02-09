Plochingen: Nach Überholmanöver – Unfall beim Fahrstreifenwechsel

1 Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Fahrsteifen der B 10 bei Plochingen rund eineinhalb Stunden gesperrt. Foto: dpa

Ein Mann ist am Montag bei einem Unfall in Höhe des Industriegebiets leicht verletzt worden. Nach einem Überholmanöver kam es auf der B 10 zum Zusammenstoß.











Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall geführt, der sich am Montag gegen 12.15 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Höhe des Industriegebiets Plochingen an der Einfädelspur ereignet hat. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Der 30-Jähriger wollte gegen 12.15 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf die Bundesstraße nach Esslingen auffahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die Richtungsfahrbahn stieß er seitlich mit einem VW Crafter zusammen, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Dessen 58-Jahre alter Fahrer hatte unmittelbar zuvor auf der Bundesstraße einen Sattelzug überholt und war auf die rechte Spur gewechselt.

Nach Zusammenstoß bei Plochingen leicht verletzt ins Krankenhaus

Wegen dieser Streifkollision reduzierte der Mercedesfahrer seine Geschwindigkeit so, dass der 44 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden Sattelzugs nicht mehr schnell genug reagieren konnte und ins Heck des Mercedes krachte. Der Mercedesfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts brachten ihn Krankenhaus. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. An der A-Klasse entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 20 000 Euro geschätzt wird. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der Schaden am VW wird auf etwa 3000 Euro, der Schaden an der Sattelzugmaschine auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße bis etwa 13.45 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.