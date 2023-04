11 Vor einer Bar in Plochingen wurde ein Mann angeschossen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Am frühen Sonntagmorgen fallen in Plochingen vor einer Shisha-Bar Schüsse. Ein Mann wir verletzt – die Fahndung läuft.















Vor einer Shisha-Bar in der Nähe des Bahnhofs in Plochingen (Kreis Esslingen) ist bei einer Schießerei ein Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann im Krankenhaus stationär behandelt und konnte die Klinik bereits wieder verlassen.

Die Polizei sperrte das Gebiet großräumig ab und leitete umgehend eine Großfahndung ein. Dabei waren etliche Streifenwagen und auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamts hat zusammen mit dem Polizeirevier Reutlingen die Ermittlungen zum Tathergang und möglichen Tatverdächtigen aufgenommen. Sie untersuchen auch, ob es Zusammenhänge zu den Schussabgaben in Plochingen Ende Februar und weiteren Schüssen in den vergangenen Wochen in der Region Stuttgart gibt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/899 05 778 zu melden.